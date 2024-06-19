中国代表：特别呼吁美国为早日结束俄乌战争发挥积极作用

中国常驻联合国副代表耿爽说，要特别呼吁美国为早日结束俄乌战争、恢复和平发挥积极作用，而不是继续加剧冲突升级，挑动阵营对抗，破坏国际团结。

根据中国常驻联合国代表团网站星期二（6月18日）消息，耿爽在安理会审议乌克兰问题时发言说，尽快停火止战、早日恢复和平，建立均衡、有效、可持续的欧洲安全框架，符合有关各方的共同利益，也是国际社会的共同期盼。

他说，为鼓励和支持有助于缓和局势的努力，中国和巴西共同提出关于乌克兰危机的“六点共识”，强调对话谈判是解决危机的唯一可行出路，各方应为恢复直接对话创造条件，推动局势降温缓和，直至达成全面停火。“我们希望更多国家支持‘六点共识’，共同为和平奔走。”

耿爽称，中方所有外交努力释放的信息都是一致的，那就是劝和促谈、政治解决，并呼吁当事方展现政治意愿，相向而行，早日开启和谈；同时呼吁有关国家秉持客观公正立场，为此创造有利条件。

他说：“特别要呼吁美国能为早日结束战争、恢复和平发挥积极作用，而不是继续加剧冲突升级，挑动阵营对抗，破坏国际团结。中方将继续同有关各方保持接触沟通，为推动政治解决危机作出不懈努力，发挥建设性作用。”

中国和巴西5月23日联合发布推动解决俄乌战争的六点共识，包括通过遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”三原则为局势降温；呼吁各方坚持对话谈判、加大人道主义援助；反对使用大规模杀伤性武器、攻击核电站等设施，以及呼吁维护全球产业链供应链稳定。

六点共识还提出应召开一次国际会议，但应该“在俄罗斯和乌克兰都承认的适当时间举行，由各方平等参与，公平讨论所有和平计划”。

瑞士在6月15日举办为期两天的乌克兰和平峰会，俄罗斯不在受邀之列。中国外交部发言人毛宁5月31日表示，中国难以出席会议，已向有关方面通报了考虑和关切。