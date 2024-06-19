“走线客”激增 厄瓜多尔暂停对华免签

随着越来越多的中国非法移民利用厄瓜多尔中转前往美国，这个美洲国家宣布暂停对中国公民免签。

综合路透社和美国之音报道，厄瓜多尔外交部星期二（6月18日）发布声明称，由于来自中国的非法移民增加，厄瓜多尔暂停与中国达成的免签协议。

厄外交部称，许多中国游客在厄瓜多尔停留超过了90天的期限，有些人可能利用厄瓜多尔作为前往其他国家的跳板。

总部位于华盛顿的智库尼斯卡宁中心（Niskanen Center）援引厄瓜多尔政府的官方数据称，去年中国公民进入厄瓜多尔4万8381次，但仅离开2万4240次。

厄瓜多尔是美洲仅有的两个对中国公民提供免签入境的大陆国家之一，另一个是苏里南。很多中国人会先到厄瓜多尔，再向北跋涉穿过中美洲进入美国，这种方式被称为“走线”。

抖音等平台上流传的一条常见线路是：落地厄瓜多尔的基多，一路北上，经过哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉，到达墨西哥，最后从美墨边境墙的缺口进入美国。

去年进入美国的中国移民数量急剧上升，美国边境官员在南部边境逮捕了3万7000多名中国公民，是前一年的10倍。

中国外交部发言人林剑星期二主持例行记者会时，回答彭博社记者关于厄瓜多尔暂停对华免签的提问。

林剑说，中厄互免签证协定自2016年8月生效以来，对双边人员往来和各领域的务实合作发挥了重要积极作用。

林剑说，中国政府坚决反对任何形式的偷渡活动。近年来，中国执法部门重拳整治妨害国（边）境管理违法犯罪，对各种偷渡组织从事偷渡活动的不法分子，保持严打高压态势，取得显著的成效。同时，中国执法部门正与相关国家开展合作，联合打击跨境偷渡活动，遣返偷渡人员，共同维护国际间人员交流交往秩序。