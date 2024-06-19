中国外交部驻港特派员批美政客思想价值观没跟上时代步伐

中国外交部驻港特派员崔建春猛批许多美国政客的思想、价值观和思维方式没有跟上时代步伐，“（说得）不客气一点，他们确实得了精神病（suffered mental illness）”。

综合网媒“香港01”和香港商业电台报道，香港教育局长蔡若莲星期二（6月18日）与香港中小学校长拜会中国外交部驻港特派员公署，聆听国际形势和中国外交专题讲座。

崔建春在回应记者提问时，质疑美国政客只关注几位“民主人士”，不顾750万香港市民和14亿中国人民的不认同，怎样谈得上民主，并猛批他们不单是“双重标准”，更是“两面派”（double-dealing）。

崔建春称，香港落实《香港国安法》及《维护国家安全条例》，维护国家主权、安全和发展利益无可厚非。他抨击很多美国政客“思想、价值观、思维方式还是没有跟上时代的步伐，我说得客气一点；不客气一点，他们确实得了精神病（suffered mental illness）”。

崔建春还不点名批评有法官离任后批评香港法治，认为这是不负责任和双重标准。他强调，法官应将职业操守放在首位，法律好或不好，是立法机构的责任。

他还称：“有些国家或戴有色眼镜来看我们，我认为是正常的，不用大惊小怪，包括跟我们不同意见也好。例如说我们认为有人犯法了，他们认为是民主人士，可能大家有不同观点，而我们要有自信。”

来自英国的终审法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）上星期一（6月10日）撰文批评香港有愈来愈明显的倾向，以国家安全法律粉碎和平的政治异议，而不仅仅是应对暴乱，并称香港法治面临严重危险。