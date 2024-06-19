中国证监会主席：上市公司财务造假是监管执法重点

中国证监会主席吴清说，会大力推动上市公司提升质量，并称上市公司财务造假，是监管执法一以贯之的重点。

综合澎湃新闻和新华社等报道，身为论坛共同轮值主席的吴清星期三（6月19日）出席在上海举办的2024陆家嘴论坛并发表演讲。

吴清在演讲中说，会大力推动上市公司提升质量。上市公司是中国优秀企业群体的代表，是高质量发展的重要微观基础，也是资本市场的投资价值来源。

他指出，投资者是市场之本，因此必须把强监管放在更加突出的位置，在法治化路上不断完善监管，加强监管，不断提升资本市场内在稳定性，对各类证券违法犯罪行为要依法从严打击，切实维护市场公开、公平和公正。

吴清举例称，上市公司财务造假，是监管执法一以贯之的重点，也是当前市场非常关注的问题，“我们正在会同相关部门进一步构建综合防控体系，强化穿透式监管”。

他也说，证监会将进一步引导上市公司树立积极主动回报投资者的意识，提升信息透明度和秩序规范性，更好地运用现金分红、回购注销等方式来回报、回馈。同时，支持上市公司利用各种特色的市场工具，增强国际竞争力，特别是要发挥好资本市场并购重组的主渠道的作用，助力上市公司加强产业横向纵向整合协同。

此外，吴清指出，证监会将发布深化科创板改革的八条措施，健全发行承销、并购重组、股权激励等制度机制，更好的服务科技创新和新质生产力发展。不过，他并没有透露细节。

吴清还说，支持更多外资金融机构在上海展业，鼓励本土机构用好上海发展优势，加快培育一流的投资银行和投资机构。