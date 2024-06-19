中国央行行长：增加国债买卖不代表要搞量化宽松

中国央行行长潘功胜说，中国央行正研究落实在公开市场操作中增加买卖国债，但这并不代表要搞量化宽松。

综合第一财经和证券时报网报道，潘功胜星期三（6月19日）在陆家嘴论坛上说，去年10月举行的中共中央金融工作会议提出，要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加买卖。人民银行正在与财政部加强沟通，共同研究推动落实。

潘功胜说，这个过程是渐进式的，国债发行节奏、期限结构、托管制度等也需同步研究优化。

他也说：“应当看到，把国债买卖纳入货币政策工具箱不代表要搞量化宽松，而是将其定位于基础货币投放渠道和流动性管理工具，既有买也有卖，与其他工具综合搭配，共同营造适宜的流动性环境。”

潘功胜提到，美国硅谷银行的风险事件给出了启示，中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况，及时校正和阻断金融市场风险的累积，当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线，保持市场对投资的正向激励作用。

潘功胜还指出，在调控中，央行将注重把握和处理好三方面关系，一是短期与长期的关系。把维护价格稳定、推动价格温和回升作为重要考量，灵活运用利率、存款准备金率等政策工具，同时保持政策定力，不大放大收；二是稳增长与防风险的关系。统筹兼顾支持实体经济增长与保持金融机构自身健康性的关系；三是内部与外部的关系。主要考虑国内经济金融形势需要进行调控，兼顾其他经济体经济和货币政策周期的外溢影响。

前中国央行顾问余永定撰文指出，中国应该打破对量化宽松（QE）的思想禁忌，债务问题的最终解决不是靠还债而是靠经济增长。