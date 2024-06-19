赖清德：两岸互不隶属是社会共识

就职满一个月的台湾总统赖清德星期三（6月19日）说，两岸互不隶属是社会共识，并称中国大陆并吞台湾是“中华人民共和国的国家政策”，但台湾不会屈服。

综合中时新闻网和法新社等报道，赖清德星期三召开记者会宣布成立“国家气候变迁对策委员会”“全社会防卫韧性委员会”“健康台湾推动委员会”三大任务型编组委员会，并在会上答记者问。

赖清德回应媒体提问时说：“中华民国与中华人民共和国互不隶属是社会共识，总统职责就是守护国家主权，维护民主自由宪政体制，造福国人，没有一个总统例外。”

对于不接受“首战即终战”的投降主义，赖清德说，“这是要展现保家卫国的决心”，台湾人民热爱和平、与人为善，但和平必须要靠实力，也就是通过备战来达到避战而达到和平，空口白话不是真和平，靠实力得到的和平才有保障，才是真正的和平。

赖清德还说，中国大陆并吞台湾是“中华人民共和国的国家政策”，除了用武力以外，近年来更是用非传统的胁迫方式逼台湾就范，但台湾不会屈服，台湾人民一定会维护民主宪政的生活方式。

赖清德指出，未来会继续强化台湾的防卫力量，军事采购和防卫自主都会持续增强，并会强化经济韧性，跟民主阵营站在一起，共同发挥吓阻力量，确保台海和平稳定。

台湾副总统萧美琴也说，防卫自主涉及到自身防卫产业和防卫供应链的建构，并希望通过国际技术合作或台湾庞大的生产能量，贡献自身防卫自主的力量，与国际接轨。

赖清德5月20日发表就职演说阐述两岸互不隶属后，中国大陆解放军东部战区5月23日宣布在台湾及金门、马祖周边开展大规模围台军演，对赖清德的“两国论”做出强硬回应。