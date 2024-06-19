佳兆业董事长郭英成据报返回深圳进行债务重组谈判

陷入债务危机的中国房企佳兆业集团董事长郭英成据报已从香港返回中国大陆，在深圳与债权人谈判以寻求监管机构为集团的债务重组计划开绿灯。

据路透社星期三（6月19日）引述两名知情人士报道，佳兆业集团创办人、董事长郭英成大约两个月前已从香港返回集团总部的所在地深圳，与当地监管机构官员会面。

知情人士说，这是债务重组的重要一步，“他愿意回去解决问题，这是件好事”。

知情人士透露，在接近与债券持有人达成重组协议之际，郭英成已在深圳与一个政府委员会和在岸监管机构讨论债务重组计划。郭英成没有被拘留，可在深圳自由走动。

两名知情人士说，这是郭英成近10年来首次回到中国大陆，从2015年以来，郭英成一直避开中国大陆。

综合中国媒体报道，郭英成在2014年涉及一起关于深圳落马政法委书记蒋尊玉贪腐的案件。同年12月，深圳市政府叫停了佳兆业在当地的所有业务、在深圳的上千套房源也被锁定，佳兆业随即成为首家美元债券违约的房企。

尽管佳兆业在2016年就完成首次债务重组，但随着中国房地产行业陷入债务危机，佳兆业2021年底因未能偿还120亿美元（162亿新元）债务再次违约，并历经了为期两年的债务重组。

香港法院今年1月已下令佳兆业集团清盘，但清盘聆讯多次延后，目前定于6月24日召开。

花旗国际在今年3月被一组债券持有人指定，取代布洛德峰投资顾问有限公司成为佳兆业集团的清盘呈请人。花旗国际将对佳兆业去年债券违约提出清盘呈请，涉及金额达7亿5000万美元。