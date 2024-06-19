中国多地成立警税作战中心惹议 胡锡进：不利于提振民营经济信心

中国税务部门查税倒查30年说法引起热议之际，山西省长治市等地成立“警税合成作战中心”的消息也引来舆论关注。前《环球时报》总编辑胡锡进认为，以“作战”思维处理税务问题，不利于提升民营经济信心。

山西省长治市公安局、市税务局今年5月15日联合举行“警税合成作战中心”揭牌仪式。当地官方称，这是长治市警税部门加强协作联系、提升打击效能的又一有力举措。

这一消息引发舆论关注，有网民调侃“财政靠公安”，也有网民质疑，“这是把纳税人当成敌人或假想敌了吗？”

据公开报道信息，今年以来云南滇中新区、福建莆田、山西长治等地举行了“警税合成作战中心”揭牌仪式；早在2021年5月18日，江西省宜春市就成立了首个“全国警税合成作战示范基地”。

胡锡进星期二（6月18日）在微博发文说，这些消息在当时之所以没有引起太多关注，长治挂牌却引发舆情，原因还是民营经济这两年变困难，一些地方财政也变困难了，在大环境上尤其显得不合时宜，引发误读的风险显然更大。

胡锡进说，警税联合执法、共同打击涉税犯罪是有据可依、积极的，但是一些地方挂“警税合成作战中心”这样的牌子，会对公众的认知和感受产生误导。

他写道，如果广泛使用“作战”态度处理税务问题，会产生负面效果，让很多人感觉“风声又紧了”，这不利于当前提升民营经济信心的整体工作，建议各地还是不要挂这种牌子。“经济社会，我们不应动辄宣扬‘作战’，而应就法说法。”

胡锡进的贴文星期三（6月19日）已无法查询。

中国律师王才亮星期三也在微博发文写道，“税警合同作战中心”是一种违反宪法和法律的产物，这不只是一个名称不规范的问题，而是一些公务员把纳税人视为作战对象，是理念出了问题。

近期多家A股上市公司遭遇“补税”情况，有的面临近5亿元（人民币，下同，9300万新元）的巨额补税，有的要补缴长达15年时间的欠税。

有舆论质疑，低迷的经济情况加剧了地方政府的财政窘境，才依靠追讨税务来增加财政收入。