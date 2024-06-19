女子开使馆车违停称有外交豁免权 被北京警方罚款

中国北京一辆悬挂使馆牌照的轿车在路上违规停车导致堵车，车上的女子叫嚣“懂什么叫外交豁免权吗？”引发关注后，涉事女子就不当言行致歉，北京警方通报，已对交通违法情况作出罚款处罚，对该女子存在的治安违法行为，立为行政案件并开展工作。

综合《新京报》和奔流新闻等报道，北京一辆悬挂使馆牌照的轿车上星期天（6月16日）在道路中间违停导致堵车。网传视频显示，一名路过司机上前和对方沟通交涉时，车中的中年女子态度恶劣地说：“你再拍我，我告诉你，我报公安，懂什么叫使馆车吗？懂什么叫外交豁免权吗？滚蛋！”

视频被发布到网络后，迅速引发热议。不少网民斥责女子的言行“太嚣张”，质疑“这样没素质的人居然能身居高位？”，并要求有关部门彻查到底。

事件发酵后，涉事女子、现任亚太空间合作组织秘书长余琦星期三（19日）就不当言行致歉，并上传一段道歉视频。

余琦在视频中说：“经过认真反思，我向大家做出深刻检讨，致以最深刻的歉意。我也意识到我的行为对所在国际组织造成了不良影响，对此深感自责。我真诚接受各方对我的批评，接受相关部门的处理，深刻吸取教训，并为此不当行为造成的不良后果承担责任，再次向大家致以深深的歉意。”

北京市公安局星期三在官方微博发布情况通报称，一外交号牌车辆近日在朝阳区广信街与广泰东路十字路口处因停车引发纠纷。

根据通报，涉事车辆登记在一国际组织名下，6月16日上午，61岁的男子徐某某与就职于该国际组织的58岁女子余某驱车至上述地点，将车停靠在机动车道上，违反停车管理规定，影响过往车辆通行，后在他人提醒时仍拒绝挪车，并辱骂他人、发表不当言论，造成不良社会影响。

通报称，对于上述交通违法情况，公安交管部门依法作出罚款处罚。对工作中发现的余某夫妇违规饲养犬只的违法行为，属地公安机关依照法定程序作出相应处理。对余某存在的治安违法行为，属地公安机关已立为行政案件开展工作。

据央广网报道，成立于2008年的亚太空间合作组织，是亚太地区具有独立国际法地位的政府间国际组织，也是继欧洲空间局之后全球第二个政府间区域空间合作组织。

亚太空间合作组织的宗旨是为该地区国家提供技术合作平台，在和平利用外层空间的准则下，开展空间科学、技术及其应用领域的多边合作，并在技术研发、应用、教育，培训以及资源共享等方面，加强发展中国家的空间能力建设，促进区域经济和社会的可持续发展。