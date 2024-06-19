中国5月非在校青年失业率连续两个月下滑

中国国家统计局最新数据显示，5月份全国非在校16岁至24岁青年失业率连续两个月下滑。

据澎湃新闻报道，中国国家统计局星期三（6月19日）公布数据显示，全国城镇不包含在校生的16岁至24岁劳动力失业率为14.2%，较上月下降0.5个百分点。

报道称，这是非在校16岁至24岁青年失业率连续两个月下滑。

数据显示，不包含在校生的25岁至29岁劳动力失业率为6.6%，较上月下降0.5个百分点，不包含在校生的30岁至59岁劳动力失业率为4.0%，与上月持平。

中国统计局公布，今年1至5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.1%，比上年同期下降0.3个百分点。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，与上月持平，同比下降0.2个百分点。

中国国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华说，5月份随着经济持续回升向好，劳动力市场活跃度有所上升，就业形势总体稳定。下阶段，在各地因地制宜发展新质生产力推动下，新产业、新业态、新模式将创造更多新行业和新岗位，就业空间持续拓展。

但刘爱华坦言，中国就业的总量压力和结构性矛盾并存，就业仍面临不少挑战和困难。要进一步贯彻落实好中央部署，强化就业优先政策，健全就业促进机制，完善重点群体就业支持政策。

2024年中国政府工作报告将今年经济成长目标定为5%左右，就业目标则订在今年新增就业1200万人以上，城镇调查失业率5.5%左右。