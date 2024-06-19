赖清德成立委员会 柯文哲：除安插自己人外看不出效果

台湾总统赖清德星期三（6月19日）宣布成立三大委员会后，民众党主席柯文哲说，成立委员会不重要，重点是要做什么，民进党设各种委员会、办公室、国家队，除了安插自己人以外，看不出有什么效果。

根据民众党新闻稿，柯文哲星期三出席民众党中央委员会后，接受媒体访问时说，总统从大选到上任有四个月空窗期，既然已准备四个月，上任第一天要做什么应该很清楚，而不是上任一个月才提出要做什么。

柯文哲指出，成立委员会不重要，重点是到底要做什么，执行项目、路径是什么。民进党每次遇到事情，就成立委员会、办公室、国家队，设这么多单位，除了安插自己人外，看不出有什么效果。

对于最新民调显示赖清德支持度不到五成，柯文哲认为，民调本来就高高低低，不用一个数字就去评价谁，但当权者还是要有能力化解朝野对立。他说，民进党没有和民众党商量任何法案，“只会制造对立、骂民众党又要我们（法案）投给他”。

柯文哲也呼吁赖清德要当全民总统，不要当新潮流的总统，连做民进党的总统都不像。

柯文哲还说，他非常清楚民众党近期民调下滑，并在思考如何在蓝绿两党夹杀下找到定位，通过理性、务实方法向民众解释希望台湾的方向是什么，“这需要时间”。

赖清德星期三上午由副总统萧美琴、总统府秘书长潘孟安及国安会秘书长吴钊燮陪同，在台湾总统府召开就职满月记者会，宣布成立“国家气候变迁对策委员会”“全社会防卫韧性委员会”“健康台湾推动委员会”三大任务型编组，由赖清德亲自召集，为台湾发展拟定战略。

赖清德也宣布，“国家气候变迁对策委员会”将由行政院副院长郑丽君、中研院院长廖俊智、和硕联合科技董事长童子贤担任副召集人，从台湾视角在气候治理领域与国际合作。