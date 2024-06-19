习近平：解放军在政治上面临的考验错综复杂

中共总书记、中央军委主席习近平在陕西延安召开的中央军委政治工作会议上说，当前的世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

据新华社报道，中央军委政治工作会议6月17日至19日在延安举行，中共政治局委员、中央军委副主席张又侠、何卫东，中央军委委员刘振立、苗华、张升民出席会议。报道称，这次会议由习近平亲自决策召开。

习近平在会议上指出，当前，世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

他要求，牢牢把握政治建军时代要求，一刻不停推进政治建军，确保人民军队永葆性质宗旨，始终敢打必胜、团结奋斗、人才辈出、纯洁光荣、法纪严明，在新的时代条件下不断增强解放军政治优势。

报道称，习近平在会议上剖析了当前政治建军需要解决的深层次矛盾和问题。

他强调，这些问题表现在政治、思想、组织、作风、纪律等方面，根子在理想信念、党性修养、官德人品上。

习近平说，各级特别是高级干部要把自己摆进来，拿出抛开面子、揭短亮丑的勇气，以深挖根源、触动灵魂的态度，深刻反思，认真整改，解决好思想根子问题，推动政治建军走深走实。

习近平也对推进政治建军提出重点工作要求，包括增强思想改造的自觉性和彻底性；提高党组织领导力、组织力、执行力；加强干部队伍建设等。

他也要求，铲除腐败滋生的土壤和条件，拓展反腐败斗争深度广度，完善权力配置和运行制约机制，丰富惩治新型腐败和隐性腐败工具箱，加强高级干部履职用权全方位监管。

此外，他也要求提振干事创业精神状态，以及恢复和弘扬政治工作优良传统。

2012年中共十八大后，官方曾于2014年在福建古田召开全军政治工作会议。

中国军队过去一年发生近年来罕见的“塌方式”腐败，一批火箭军、装备发展部等领域的军中高层落马，原国务委员兼国防部长李尚福也在去年10月被免职。

李尚福目前仍是中共中央委员，他是否会被免去这个职务，将在7月的中共二十届三中全会揭晓。