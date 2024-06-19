习近平：解放军在政治上面临的考验错综复杂

更新 /
更新 / 2024年6月19日 9:56 PM
发布 /
发布 / 2024年6月19日 7:04 PM
中共中央军委政治工作会议6月17日至19日在陕西延安召开。中共总书记、中央军委主席习近平出席会议并发表讲话。图为习近平（前排中）17日下午带领军委一班人和各部门各单位主要负责人员到访王家坪革命旧址。 （新华社）
中共中央军委政治工作会议6月17日至19日在陕西延安召开。中共总书记、中央军委主席习近平出席会议并发表讲话。图为习近平（前排中）17日下午带领军委一班人和各部门各单位主要负责人员到访王家坪革命旧址。 （新华社）

字体大小:

中共总书记、中央军委主席习近平在陕西延安召开的中央军委政治工作会议上说，当前的世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

据新华社报道，中央军委政治工作会议6月17日至19日在延安举行，中共政治局委员、中央军委副主席张又侠、何卫东，中央军委委员刘振立、苗华、张升民出席会议。报道称，这次会议由习近平亲自决策召开。

习近平在会议上指出，当前，世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

他要求，牢牢把握政治建军时代要求，一刻不停推进政治建军，确保人民军队永葆性质宗旨，始终敢打必胜、团结奋斗、人才辈出、纯洁光荣、法纪严明，在新的时代条件下不断增强解放军政治优势。

报道称，习近平在会议上剖析了当前政治建军需要解决的深层次矛盾和问题。

他强调，这些问题表现在政治、思想、组织、作风、纪律等方面，根子在理想信念、党性修养、官德人品上。

习近平说，各级特别是高级干部要把自己摆进来，拿出抛开面子、揭短亮丑的勇气，以深挖根源、触动灵魂的态度，深刻反思，认真整改，解决好思想根子问题，推动政治建军走深走实。

习近平也对推进政治建军提出重点工作要求，包括增强思想改造的自觉性和彻底性；提高党组织领导力、组织力、执行力；加强干部队伍建设等。

他也要求，铲除腐败滋生的土壤和条件，拓展反腐败斗争深度广度，完善权力配置和运行制约机制，丰富惩治新型腐败和隐性腐败工具箱，加强高级干部履职用权全方位监管。

此外，他也要求提振干事创业精神状态，以及恢复和弘扬政治工作优良传统。

2012年中共十八大后，官方曾于2014年在福建古田召开全军政治工作会议。

中国军队过去一年发生近年来罕见的“塌方式”腐败，一批火箭军、装备发展部等领域的军中高层落马，原国务委员兼国防部长李尚福也在去年10月被免职。

李尚福目前仍是中共中央委员，他是否会被免去这个职务，将在7月的中共二十届三中全会揭晓。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容