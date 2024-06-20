报告：中国去年人均能源使用量首次超过欧洲

一项调查显示，随着科技和制造业的需求持续回暖，去年中国的人均能源使用量首次超过欧洲。

据彭博社星期四（6月20日）报道，美国能源研究所发布的年度报告《统计评论》说，尽管中国加大使用燃煤发电，但中国可再生能源发电能力的增幅也超越了世界其他国家的总和。

这意味着中国能源的碳强度正下降，但统计也显示中国去年消耗的污染性燃料首次超过欧洲和北美的总和。

报道称，中国的消费在数据中心、5G基础设施和汽车充电设施的扩张下得到提振，许多工厂也正全力运转以满足海外的消费需求。

亚洲协会政策研究所高级研究员柳力5月份在“碳简报”（Carbon Brief）发布的报告中也指出，随着创纪录的风能和太阳能装置增长几乎满足了中国国内增长的电力需求，加上房地产行业的放缓有助于减少高污染的钢铁和水泥行业碳排放，中国的碳排放量可能已提早达到峰值。

越来越多的证据表明，世界主要发达经济体对化石燃料的依赖可能已经见顶。根据美国能源研究所数据，由于需求下降和可再生能源的增长，欧洲去年一次性能源的使用比例自工业革命以来首次低于70%。

但美国能源研究所首席执行官尼克（Nick Wayth）说：“我们不应该忽视欧洲向中国有效出口的能源排放。”

他指出，整体统计情况实际上掩盖了不同地区能源发展的多样性。“对于发达经济体，我们观察到化石燃料需求见顶的迹象；与之形成鲜明对比的是，南半球经济体的经济发展和生活质量的提高，继续推动着化石燃料的增长。”

彭博社报道说，这凸显了许多国家面临的脱碳困境，如果欧洲能源消费和碳排放下降只是促进了其他地区的碳排放，那么应对全球气候变化的政策就起不了作用了。