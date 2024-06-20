台防长证实大陆核潜舰驶离 大陆无人机随即在金门外海飞行逾三小时

台湾防长顾立雄证实日前现身台海的中国大陆核潜舰已离开，但随即又有一架大陆无人机在金厦水域附近飞行超过三个小时。

综合台湾《中国时报》《联合报》等报道，一艘疑似中国大陆战略弹道导弹核潜艇星期二（6月18日）在东碇岛、金厦水域一带浮出水面，顾立雄当天证实已掌握相关情况，但不愿透露更多细节。

顾立雄星期三（19日）受访时说，该舰现身金门外海后一直在台海中线以西浮航，直到星期三早上离开。台湾国防部密切、持续掌握其动向，但其他部分就不宜多述。

针对这艘核潜艇在台海航行的意图，顾立雄说，台湾国防部对此有研判情资，但“我不觉得需要在这个场合来公开说明”。

有媒体追问中国大陆是否借此操作认知作战，顾立雄只回应说，这艘潜舰保持在台海中线以西、靠近大陆一边航行，相关动态国防部有密切的掌握。

中国大陆核潜舰刚离开，有航空迷就通过追踪平台Flightradar24发现，星期三早上一架大陆空警500预警机和一架无人机在金门外海靠近台海中线附近不断来回飞行，飞行时间长达三个多小时，疑似与大陆核潜舰的现身有关。

此外，当天中午时分，航空迷发现再有一架不眀无人机在台东县太麻里乡外海飞行，代号是TU2701。

根据飞行记录，这艘无人机的飞行高度只有1000米，飞行速度115公里，共飞行了一个多小时，最远飞到兰屿外海，随后折返回台东太麻里。

有军事专家从航迹图资料研判，这架TU2701飞行器很可能是台湾中山科学研究院自制的锐鸢二型无人机，去年底和今年3月分别被台湾民众发现在空军太麻里靶场飞行，而此次飞行很可能是中科院正进行一连串测试。

军事专家说，相较上一代导控距离150公里，锐鸢二型可达300公里、滞空时间达16小时，装载红外线侦搜设备、海搜雷达、船舶辨识系统等。