美情报机构称 中国在拜登与特朗普的对决中没明显偏好

美国情报机构发现，中国领导人认为不管是美国现任总统拜登还是前任特朗普赢得大选，对中国而言几乎没有任何好处。

彭博社引述不具名的美国官员说，在下周总统竞选的第一场辩论之前，美国情报机构经过评估认为，中国对两位候选人没有明显偏好。

这表明北京官员与华盛顿官员一样认为，尽管近期增加了旨在管理双方分歧的高层会议，但中美关系将继续沿着长期下滑的轨道发展。近年来，两国在技术到人权等各个方面都发生冲突。

要求匿名采访的中国官员说法与美国的评估相符。他们表示，北京方面认为，两位总统候选人都有意遏制中国并破坏其崛起进程。

彭博社引述中国前外交官、曾任中国前领导人邓小平翻译的高志凯说：“说得委婉一点，他们都不是完美的候选人……拜登是一名冷战战士，他不在乎自己是否会让世界陷入冲突，而特朗普可能会对中国实施制裁和关税，以奉行他的美国优先议程。”

据报道，若特朗普再度执政，对中国可能会大为不妙。

美国和中国官员表示，中方认为如果特朗普再次当选，言辞挑衅、不可预测的政策制定以及重新推行反华措施，可能成为其执政特征。特朗普在竞选期间就已提出了对中国制造的商品征收60%关税的想法。

中国官员认为，这些担忧的另一面是，特朗普当选总统可能会削弱华盛顿与其盟友的关系，从而为北京打开机遇。这位前总统第一个任期的特点是与欧洲盟友在国防开支问题上反复发生摩擦，以及不时抱怨美国为日本和韩国提供保护的成本。

一位中国官员告诉彭博社，特朗普也可能比拜登更愿意做交易，这表明中国在贸易上的让步，可能为美国在台湾等敏感问题上让步开辟道路。

但如果拜登连任，也不会让中国宽慰多少。

美国和中国官员表示，中国政策制定者最关心的问题是拜登可能会推动加强区域伙伴关系。

过去四年来，中国经常谴责美国、澳大利亚、印度和日本组成的四方安全对话（QUAD），以及美国、澳洲和英国的三边安全伙伴关系（AUKUS），是遏制中国的努力。