中国6月LPR连续四个月保持不变

中国6月贷款市场报价利率（LPR）连续四个月保持不变。

据澎湃新闻报道，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，6月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%，均保持不变。

在6月的中期借贷便利（MLF）续做中，作为中期政策利率的1年期MLF利率保持不变。因此，市场预期本月LPR将按兵不动。

上述决定基本符合市场预期。路透社本周对30名市场参与者进行的调查中，21人（占所有受访者的70%）预计这两项利率将保持不变。

路透社报道称，稳定的月度LPR定价突显出，中国政府的货币宽松努力继续受到利差收窄和人民币走软的限制。然而，中国房地产市场低迷、地方政府债务高企和通货紧缩压力正严重拖累经济活动，极需货币政策的支持。

中国官方星期一（6月17日）公布的数据显示，中国一线城市商品住宅销售价格今年5月环比下降0.7%，创近10年来最大的环比跌幅。

此外，中国5月份新增人民币贷款9500亿元（人民币，下同，1700亿新元），社会融资规模增量2.06万亿元，均较去年同期有所减少，也远低市场预期。

中国的大部分新增贷款和未偿还贷款的利率与一年期LPR有关，而抵押贷款利率的高低则受到五年期以上LPR的影响最大。

今年2月，中国央行宣布在维持一年期LPR不变的同时，将五年期以上的LPR利率下调25个基点，从之前的4.2%下调至3.95%，以刺激持续低迷的房地产市场。

中国央行旗下的媒体《金融时报》星期一在一篇评论文章中说，中国仍有降息的空间，但面临内外部“双重约束”。从内部看，银行净息差继续收窄。从外部看，人民币汇率也是需要考虑的因素。