港媒：中国拟建一艘与052D驱逐舰相似的新型海警船

香港媒体引述卫星图像分析，中国疑似正建造一艘外形与海军052D型导弹驱逐舰相似的新型海警船，拥有更强大的动力和强度，以应对南中国海和东海的紧张局势。

香港《星岛日报》星期四（6月20日）报道，中国军事论坛近日流传一张拍摄于上海江南造船厂的商业卫星图像，可见一艘有别于现役解放军军舰或海警船的船舰出现在干船坞内。

通过将该船只与旁边的船只比例判断，这艘新舰船长度至少150米，外形与现役052D导弹驱逐舰相似。

但相较于052D导弹驱逐舰，这艘船只预留安装舰炮的空间，没预留空间安装导弹垂直发射装置，说明这艘舰船不太可能是以战斗为主要任务的军舰，而是一艘与052D军舰相同舰身设计的海警船。

报道引述分析认为，预计这艘海警船排水量约7000吨，主要用于长距离的海上巡航任务，将拥有更强动力、船身空间和强度，同时舰载设施更完备，能操作直20和无人机，这些都是目前中国大多数海警船不具备的。

近几个月来，中菲两国不断在南中国海发生争执，两国船只多次发生冲撞，紧张局势持续升级。

在星期一（6月17日）爆发的冲突中，中国海警首次登上菲律宾运补船只临检，菲律宾则指控中国在菲人员执行补给任务时展开“非法和攻击性行为”，造成一名菲律宾士兵受重伤。