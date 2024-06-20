军媒：注重从思想上政治上建设和掌握军队是中共重要优势

中共中央军委机关报《解放军报》发表社论称，注重从思想上政治上建设和掌握军队，是中共的优良传统和重要优势，并指该党面临的“四大考验”、“四种危险”长期存在，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

《解放军报》星期四（6月20日）在题为《把我们党领导的英雄军队锻造得更加坚强》的社论中首先提到，中共总书记、中央军委主席习近平在陕西延安召开了中央军委政治工作会议，同时形容此次会议是回望传统、浴火锻造的精神洗礼。

社论写道，没有政治上的革命性锻造，就不可能有新时代人民军队伟大变革。10年前，习近平率领解放军高级干部重回古田，召开全军政治工作会议，寻根溯源、革弊鼎新，引领人民军队重整行装再出发。10年来，中共领导人民军队以整风精神推进政治整训，坚定不移全面从严治党、全面从严治军，决心之大前所未有，力度之大前所未有，新时代政治建军取得历史性成就。

社论称，注重从思想上政治上建设和掌握军队，是中共的优良传统和重要优势。中共十八大以来，党中央、中央军委和习近平深入推进政治建军理论探索和实践创造，形成了新时代政治建军方略。这一方略，明确政治建军是人民军队立军之本，明确严才能正纲纪、严才能肃军威、严才能出战斗力，明确军中绝不能有腐败分子藏身之地，明确作风优良才能塑造英雄部队等。

社论也表示，察势者智，驭势者赢。当前，世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，中共面临的“四大考验”、“四种危险”长期存在，解放军在政治上面临的考验错综复杂，要求牢牢把握政治建军时代要求，一刻不停推进政治建军。此外，要深刻反思当前政治建军需要解决的深层次矛盾和问题，拿出抛开面子、揭短亮丑的勇气，以深挖根源、触动灵魂的态度，从严整风整改，加强政治淬炼，从思想上挖根除弊，在实践中固本开新，推动政治建军走深走实。

社论最后称，全军要更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平强军思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

同时，贯彻军委主席负责制，切实担当起推进政治建军的重大政治责任，把中共领导的这支英雄军队锻造得更加坚强，全力以赴打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战。

据新华社星期三（6月19日）报道，中央军委政治工作会议6月17日至19日在延安举行，中共政治局委员、中央军委副主席张又侠、何卫东，中央军委委员刘振立、苗华、张升民出席会议。报道称，这次会议由习近平亲自决策召开。

习近平也在会议上指出，当前，世情、国情、党情、军情都在发生复杂深刻变化，解放军在政治上面临的考验错综复杂。

他要求，牢牢把握政治建军时代要求，一刻不停推进政治建军，确保人民军队永葆性质宗旨，始终敢打必胜、团结奋斗、人才辈出、纯洁光荣、法纪严明，在新的时代条件下不断增强解放军政治优势。

报道称，习近平在会议上剖析了当前政治建军需要解决的深层次矛盾和问题。他强调，这些问题表现在政治、思想、组织、作风、纪律等方面，根子在理想信念、党性修养、官德人品上。