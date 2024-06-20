科大讯飞内部通报员工去世：在家突发不适送医抢救无效

中国人工智能企业科大讯飞员工猝死的消息引发关注后，公司内部通报该员工在家突发不适后，送往医院抢救无效过世。

综合观察者网、南方都市报等报道，中国互联网星期二（6月18日）流传科大讯飞员工因加班猝死的消息。网传图片显示，当早有一名女子平躺在科大讯飞合肥总部一楼大厅的玻璃门前，导致许多员工无法进入公司。

网传群聊消息显示，猝死的员工是一名“高级测试(工程师)、38岁”，“老母亲在四楼哭，妻子在一楼哭”。

有知情人士透露，该员工并非在公司内加班猝死，而是前一晚于家中过世，家属前往公司希望认定为工伤，目前公司已报警，交由警方处理。

当晚，科大讯飞发布内部通报，证实公司一名员工过世。通报内容指，这名科大讯飞智慧城市BG（事业群）员工星期一（6月17日）早晨7时在家中突发不适，送医后经抢救无效去世。

通报称，公司从家属处获知这一消息后，BG领导第一时间前往员工家中慰问，同时成立工作小组申请工会帮扶金、联络处理商业保险等，协助家属处理后续事宜。

通报称，网传该员工每天加班到凌晨3点是谣言，科大讯飞目前已配合家属核实，该员工端午节正常休假，且额外调休一天，事发前周末没有加班，前一周正常出勤。

通报还提到，星期二早上，家属在悲痛中来到园区表达情绪，虽然该公司尽力进行安抚，但仍未能有效稳定家属情绪，影响了园区的正常运营，为此深表歉意。

今年科大讯飞发布的财报显示公司盈利能力承压，今年一季度，科大讯飞实现营业收入36.46亿元（人民币，下同，6.8亿新元），同比增长26.27%；一季度净亏损3亿元，上年同期净亏损5789.5万元，同比扩大418.17%。