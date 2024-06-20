受天气影响 经停桂林火车站部分列车停运或限速

受到强降雨天气影响，中国铁路部门对经停广西桂林各站的部分列车采取停运和限速运行等措施。

桂林火车站星期四（6月20日）在官方微博上发布消息称，受天气影响，为确保旅客列车运输安全，铁路部门对经停桂林各站部分列车采取停运和限速运行等措施，途经该线路的列车将出现不同程度的晚点。由此给广大旅客带来的不便，敬请谅解。

桂林火车站称，请收到停运短信的旅客尽量在12306网站退票，不需集中到各大火车站窗口办理退票，以免火车站人员高度聚集。

另据中国央视新闻报道，记者从气象部门获悉，随着降雨系统的移动，影响广西桂林的本轮强降水过程已趋于结束。最新气象资料显示，20日白天，桂林全市阴天间多云有分散小雨、局部中雨。

气象部门称，尽管降雨已趋于结束，但此次过程强降雨范围较广、降雨强度大、持续时间长、累计雨量大，降水落区高度重叠，山洪、地质灾害气象风险极高，桂林全市各地仍需加强防范强降水过后可能引发的山洪、泥石流、山体滑坡、崩塌、城乡积涝和中小河流域洪水等次生灾害，警惕地质灾害的滞后性。

据《广西日报》报道，6月13日至19日，广西出现持续性暴雨到特大暴雨天气，为今年广西“龙舟水”最强降雨时段。此次特大暴雨过程具有暴雨范围广、持续时间长、累计雨量大、极端性强等特点。其中，桂林漓江出现了1998年以来最大洪水。