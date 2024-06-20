港律政司长：直接或间接资助潜逃者均属违法

香港律政司长林定国称，之所以限制涉嫌犯下《香港国安法》并潜逃英国六人的财政支持，是为了减少这六人利用财政资源从事危害国家安全活动，因此无论是直接还是间接向六人提供资金都可能违法。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，林定国星期三（6月19日）受访时称，部份潜逃到海外的人士以为自己不在香港境内，就能继续从事危害国家安全的行为。港府对此当然不能坐视不理，必定运用法例向他们施加一些条款，以减低他们从事危害国家安全行为的能力，削弱他们的话语权。

至于日后会否向潜逃到其他国家人士施加相关措施，林定国说，这要由保安局就个别情况作出决定。

香港保安局长邓炳强6月12日行使《维护国家安全条例》（俗称《基本法》23条）的赋权，宣布对罗冠聪、蒙兆达、刘祖廸、郑文杰、霍嘉志及蔡明达等六人实施四项措施，包括禁止提供资金等或处理资金等。

林定国说，港府有合理理由怀疑这六人干犯刑事罪行。香港是法治社会，上述六人有责任接受法庭审讯，面对法律程序，由司法定夺。

他强调，如果他们认为自己没有违法，有充分机会通过司法程序述说立场，争取别人认同，逃避接受司法制度的检验，基本上就是逃避法律责任。

针对如果有市民订阅上述六人的YouTube频道、或追踪社交网页是否构成资助，林定国称，当你明知道某人是潜逃者时，可用常理判断自己是否间接提供财政支持，如同给朋友钱，“没有理由不知道对方会将钱交予妻子”，“这个不是法律知识的问题”。

他重申，根据法律，直接或间接资助潜逃者皆属违法，要证明直接资助可能较容易，但要证明间接资助则可能需要较多证据，因为这可能涉及第三者。

针对近期先后有两名终审法院海外非常任法官请辞，包括岑耀信和麦嘉琳，林定国认为，海外法官“有人来有人走”很正常，且《香港国安法》生效后也有人加入。

他强调，社会不应集中在某一、两位法官身上。香港的法治形象不应该因一个人以偏概全的言论、或基于某一宗案件而有所影响。