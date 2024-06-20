纳斯达克据报加强对大陆和香港小盘股IPO的审查

知情人士说，纳斯达克公司将再次加强对中国大陆和香港小型首次公开募股（IPO）的审查，以免重蹈两年前几只新股上市后剧烈波动的复辙。

彭博社星期四（6月20日）报道，几家总部位于香港和大陆的IPO申请者面临了纳斯达克的一系列问题。知情人士称，问题集中在这些公司IPO前出售上市股份的投资者的身份和独立性。

报道称，尽管美国大选前地缘政治紧张局势加剧，仍有越来越多大陆和香港小型公司转向纳斯达克筹集资金。大陆已经表明支持科技企业境外上市，让一些因市场长期低迷而无法在国内筹资的公司重获生机。香港的创业板形同关闭已有多年，直到一家公司本月早些时候挂牌，这使得纳斯达克成为有吸引力的选择。

尚乘数科和盈喜集团等大陆和香港的几只小盘股，在2022年首次交易中股价最高飙升了32000%，但在接下来的几周暴跌。当时，这几只股的剧烈起伏，在纽约引发了一轮质疑。

知情人士说，到目前为止，还没有任何IPO因质疑增多而被​​叫停，但整个过程已延长了数周，这给原本不用花太多时间的审查增加了不确定性和成本。知情人士拒绝透露任何面临审查的公司名称。

今年，约有20家来自大陆和香港的公司在纳斯达克上市，筹集资金总计1.95亿美元（2.63亿新元）。