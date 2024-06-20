上海中山公园有人持刀伤人？警方辟谣

上海地铁星期三（6月19日）早高峰时段发生持刀伤人案，造成三人受伤。随后，有人在网上指在这起案件发生后，上海中山公园也发生持刀伤人事件。上海警方就此在社交媒体上辟谣，并拘留了两名故意编造消息的女子。

据上海市公安局城市轨道和公交总队官方微博通报，星期三（6月19日）上午8时28分，上海轨道交通9号线合川路站内发生持刀伤人案。通报称，民警接报后迅速到场，将三名受伤人员送医治疗。目前，犯罪嫌疑人沈姓男子（54岁）已被警方抓获，案件正在进一步侦办中。

在上述案件发生后，网上流传一张截图显示，有人定位上海中山公园地铁站在微信朋友圈发文称，中山公园也发生一起持刀伤人事件，并贴出照片指事发地点为某品牌商超门外。

据极目新闻报道，上海中山公园地区一家商场的负二层确有一家该品牌商超。不过，该商场工作人员说，商场并没有发生持刀伤人事件，商场正常营业。该商场负二层的多名商户也向极目新闻说，未听说过该商超外有持刀伤人事件。

对此，上海市长宁公安分局官方微博星期三晚发布消息称，网传“中山公园地铁站发生捅人事件”系谣传。“经核实，现场系警方在某超市门口抓捕一名涉嫌盗窃的违法犯罪人员，无持刀伤人情况。”

星期四（20日）上午，上海市公安局城市轨道和公交总队官方微博也发布警情通报称，两名品牌营销人员为蹭热度而造谣被警方行政拘留。

通报显示，其中一人为陶姓女子，她星期三下午3时许途经中山公园附近一超市时，看到便衣民警正在抓捕盗窃嫌疑人。通报说，现场根本没有发生持刀伤人等情况，她却为营销品牌博取关注，故意编造并在网上发布“中山公园地铁站捅人”的谣言，造成群众恐慌。

至于另一名高姓女子，通报称，她为增加其运营的自媒体账号粉丝数和关注度，使用人工智能（AI）软件生成视频技术，编造了地铁行凶的虚假视频等不实信息发布在网上。