台立院改革修法复议案表决 行政院长：有必要会提释宪

台湾立法院将表决行政院针对立法院职权修法所提复议案，行政院长卓荣泰说，复议案结果出炉后，若有必要将思考寻求宪法途径救济。

综合台湾《联合报》、中央广播电台等报道，台湾立法院星期三至四（6月19日至20日）举行全员委员会，审查行政院就立法院职权修法提出的复议案，并邀请卓荣泰到院会说明。台湾立法院星期五（21日）将投票表决。

台湾在野国民党和民众党力推的立法院职权行使修法和事关“藐视国会罪”等的刑法增订5月28日在立法院三读通过，行政院6月6日以相关修法窒碍难行为由提出复议。

由于民进党没有在立法院掌握多数优势，预计复议案将难以通过。为此，民进党立委庄瑞雄在会上询问卓荣泰，复议案很可能不会通过，行政院是否准备提释宪。

卓荣泰回答说：“今天继续努力，明天如果复议案结果出来之后，有必要寻求宪法上另外途径的救济，我们会再经过思考。”

另外，民进党立委黄捷引述民调数据指出，大多数台湾民众支持立法院改革，却同时也支持行政院提出复议案，询问卓荣泰这两者有没有冲突。

卓荣泰对此说，“国会改革”这四个字绝对是大家一直支持的，因为这代表让立法院更有信心、效率、立法品质更高。

但他也指出，民众也看到修法审查过程中条文没法好好讨论、修法内容品质没法好好落实，且表决时在场人数和表决人数不符合。看到这些重大瑕疵，人民才愿意站出来。

卓荣泰呼吁立法院朝野立委共同努力，让民众不用那么辛苦。

黄捷则回应卓荣泰，她支持立法院改革，很多人也支持，但大家不支持的是蓝白版的立法院改革，不支持的是这么黑箱的程序，呼吁蓝白不要再用话术欺骗人民。

另外，针对星期五的复议案很可能不会通过，民进党会否杯葛议事。民进党立法院党团总召吴思瑶称，民进党团从未在议场发动肢体暴力或过当的议事杯葛。民进党团将固守议场，让投票顺利进行，不会恶意杯葛。