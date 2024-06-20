史学家许倬云获颁唐奖汉学奖

台湾第六届唐奖公布汉学奖由94岁的历史学家许倬云获奖，成为首位出身自台湾的得主。

综合《联合报》、ETtoday新闻云等报道，唐奖教育基金会星期四（6月20日）在台北召开记者会，公布汉学奖得主由美国匹兹堡大学荣休校聘讲座教授、中央研究院院士许倬云独得5000万元（新台币，208万新元）奖金。

唐奖教育基金会肯定许倬云的研究不仅深入探讨中国长期历史的本质问题，更在通史解释上强调文化的包容性与交流，寻求中国在世界舞台上的定位。

基金会说，许倬云著作展现了他对国家、民族及全人类的深切关怀，是一位兼具博雅理念与淑世精神的史家。

基金会说，许倬云自青壮年时期开始将社会科学方法融入史学研究，为专注于学院对话的传统汉学拓展了新方向。他证明汉学可以走出学术象牙塔，与人文社会科学各领域对话，从而对汉学产生根本性的影响。

许倬云发表获奖感言时表示，自己得到唐奖是幸运，世界上和他水平一样的至少还有10多名，“这不包括过去和未来的人”。

许倬云也提到，他和2014年汉学奖得主余英时、2020年得主王赓武都是同年出生，虽各有专精和研究方向，相同点是都很认真念书。他期盼这次获奖能进一步带动年轻和中年学者，“到94岁还有人认可你，这比80岁中状元还难”。

许倬云1949年随父亲从中国大陆到台湾，在台大历史系取得学士和硕士，留学美国返台曾任职于台大和中研院，是唐奖颁发六届以来，首位严格定义下台湾出身的得主。

每两年颁发一次的唐奖由台湾企业家尹衍梁捐助成立，被誉为“东方诺贝尔奖”，设永续发展、生技医药、汉学、法治四大奖项。新加坡历史学家王赓武教授曾在2020年获颁唐奖汉学奖。