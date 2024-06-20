台东首例 蓝营成功镇长谢淑贞罢免案料8月3日投票

台湾台东县成功镇部分镇民不满国民党籍镇长谢淑贞施政浪费公帑、政见跳票，提出罢免。台东县选委会星期四公告联署人数达标，罢免案成立，创下县自治史上首例乡镇长级罢免案，预计8月3日投票。

综合《自由时报》和《联合报》报道，成功镇民代表会多名代表不满谢淑贞政见跳票，并质疑包括停车场等多项工程预算，因此发起罢免。

台东县选委会星期四（6月20日）公告罢免案成立。选委会称，由陈姓民众领衔提出的谢淑贞罢免案，第二阶段联署人数有1500人，依法删除不符规定的人数84人，已超出规定的1416人，依法宣告罢免案成立。

选委会组长苏基山表示，选委会通过谢淑贞的罢免案，同时通过预计在8月3日举行罢免案的投票，届时罢免是否通过，要选举人数的四分之一同意罢免，且要多于不同意票才会通过。

罢免方说明，成功镇民年长者居多，对公民运动不了解，甚至不信任政府能审慎保密名册以保护连署人，所以连署过程比原本预期还要艰辛；第二阶段连署门槛通过，对成功镇而言，是迈向民主的一大里程碑。

谢淑贞表示，现在是民主社会，尊重民主和连署人的抉择，并称自上任来，所有公共事务绝对经得起公评，若她有不法情事，不用罢免就会自请下台负责。她呼吁镇民为了成功镇的安定繁荣，希望能反罢免不投票。

谢淑贞强调，她上任一年五个月又20天，兢兢业业不贪赃枉法，始终坚信一个原则，身正不怕影子斜。