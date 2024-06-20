台海巡署：6月前半月平均每天有四艘大陆海警船出现在金门水域

台湾海洋委员会海巡署在记者会上介绍，6月前半月平均每天有四艘中国大陆海警船出现在金门周边水域。

综合联合新闻网和中天新闻网报道，台湾海巡署星期三（6月19日）首次召开例行记者会，副署长谢庆钦在会上公开中国大陆海警船6月1日至14日在金门限制、禁止水域外活动船数时透露，平均每天约有四艘大陆海警船出现，但都没有进入台方水域。

台海巡署说明，大陆海警船常在四个热区定点锚泊，过去每月大陆海警船编队航行至少五次，但6月至今尚未有编队航行状况。海巡署将持续严密监控观察，与国防部共同运用联合情监侦手段绵密掌握海域状况，若发现大陆海警船靠近台方水域，将立刻派遣线上巡防艇并航监控驱离。

对于若出现台海巡船只跟大陆海警船发生冲突的情况，台海巡署说，依海岸巡防机关器械使用条例，使用枪炮以上武器，需海巡署署长决定，其余授权第一线指挥官，由舰艇长决定。由于海警船是中国大陆公务船，依国际海洋法规定应避免使用武力，若海上发生碰撞很危险，因此海巡船只会用各种方式驱离，像是靠近时在对方侧边造浪。

针对外界关心的2月金门撞船造成两名大陆渔民死亡事件，以及6月发生的大陆快艇闯入淡水河事件，台海巡署副署长谢庆钦说，金门案事发到星期三（19日）已是第127天，希望尽速让遇难的大陆渔民落叶归根，魂归故土，给死者家属最深的抚慰。至于案件侦办及责任认定，依法律程序处理外，两岸仍持续意见交换。为了持续协商的良好氛围，目前无法对外透露细节。至于大陆快艇案，犯嫌阮男星期一（17日）被士林地院收押禁见。