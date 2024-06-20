近八成台湾人不认同大陆要求台艺人表态

对于中国大陆要求台湾艺人就统独议题表态，有近八成台湾民众不认同这一做法。

综合三立新闻网和自由时报网报道，台湾总统赖清德就任一个月，凯达格兰基金会“新台湾国策智库”星期四（6月20日）公布一项民调结果。

对于大陆要求台湾艺人表态统独议题，民调显示，11.6%认同、78.5%不认同、9.9%无明确意见。

在国族认同方面，66.3%民众自认是台湾人，1.8%自认中国人，28.2%认为两者都是，3.7%无意见。如果只能在“台湾人”或“中国人”两者中择一，认为自身是台湾人84.6%，中国人仅8.2%、7.2%无明确意见。

台湾教授协会会长陈俐甫分析，在国家认同方面，极少数台湾民众自认中国人，民众党支持者多数也认同自己是台湾人，国民党支持者明显是双重认同，既认同自己是台湾人，也认同自己是中国人。多数民众不认同对大陆要求台艺人表态，北京对台策略应顾及多数台湾人观感。

本次民调在6月15至16日晚间进行，调查对象为台湾22县市20岁以上民众，调查方法采市话随机抽样，有效样本1089份，95%信心水准下，抽样误差为正负2.97个百分点。

赖清德5月20日就职后，多名在大陆发展的台湾艺人纷纷在统独议题上表态。对此，赖清德形容这些台湾艺人被迫作出政治表态，呼吁台湾人民应体谅这些艺人。大陆国台办则称，这些台湾艺人的表态都是“自然而然的真情流露”。台湾陆委会批评，大陆要求艺人政治表态，只会加深台湾社会的反感。