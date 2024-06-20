台立法院外明聚集“蓝鹰”“青鸟” 台北部署500警力维安

台湾立法院将在星期五（6月21日）对行政院提出的立法院改革法案复议案进行投票，国民党号召支持者“蓝鹰”赴现场力挺改革，预计会与亲绿民间团体号召的“青鸟行动”正面对决。台北市警方已经部署500名警力因应。

综合《联合报》、《太报》、《上报》等报道，支持复议案的民间团体再度号召青鸟行动，呼吁支持者“青鸟”星期三（6月19日）重返立法院外的青岛东路，展开为期三天的抗议行动。

国民党则号召“蓝鹰行动”反制，国民党“战斗蓝”精神领袖赵少康星期四在脸书发文说，“请认同战斗蓝的朋友们不要让‘蓝鹰’孤单”，星期五上午到青岛东路，用实体行动声援改革。国民党立院党团总召傅昆萁也发出动员令，要选区位在苗栗以北的每名国民党立委，须动员至少100人赴立法院外力挺改革。

外界预计，届时蓝营支持者会与绿营支持的青鸟行动群众在立法院外相遇，双方是否爆发冲突备受关注。

据报道，青鸟聚集的地段是青岛东路天桥以西、中山南路东侧慢车道、济南路（镇江街以西）；蓝鹰则是位在青岛东路3-4号以东、林森南路（忠孝东路以南）。

台北市中正一警分局长张嘉煌星期四说，台北市警局星期五将出动四个警分局、约500名警力维安，并会架设阻材、栅栏区隔立场不同群众；同时，对双方来往民众进行过滤，不会让双方在镇江街或青岛东路相遇，并依现场参与活动人数，弹性实施交通管制。

上个月底，台湾立法院三读通过国民党和另一在野党民众党立委联手推动的《立法院职权行使法》等部分条文修正案，而行政院为此提出复议案。

复议案将在星期五表决，若过半立委同意复议案，修法将无效。

