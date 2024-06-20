中国国安部：有军迷用高清无人机非法拍摄新型军舰获判缓刑

中国国家安全部列出使用无人机的禁忌，并通报有军事发烧友使用高清无人机非法拍摄新型军舰获判缓刑。

中国国安部星期四（6月20日）在官方微信公众号发布题为“无人机飞行有禁忌”的文章，提到无人机产业服务近年来成为大众消费娱乐新趋势，随之而来的无人机违规航拍航测活动日益增多，特别是无视禁飞法规的“黑飞”“乱飞”活动，给中国国安带来隐患风险。

文章列举三个无视法纪的案例，其中一起发生在2021年11月，中国国某军事论坛发烧友罗某，为寻找较好谈资，利用具备远程高清摄像功能的无人机，对某新型军舰进行非法拍摄，被国家安全机关发现查处。经相关部门鉴定，罗某所拍摄的照片和视频，涉及两项机密级军事秘密和一项秘密级军事秘密，最终罗某因非法获取国家秘密罪，被判处有期徒刑一年，缓刑一年。

文章指出，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定，禁止利用无人驾驶航空器违法拍摄军事设施、军工设施或者其他涉密场所；禁止非法获取、泄露国家秘密，或者违法向境外提供数据信息。作为无人机设备使用人员，应遵守法律法规，规范自身行为，注意禁飞区域，避免违法拍摄涉密场所。

禁飞区域指的是，为保护国土安全、重要军事设施、特殊行政区域等设置的空域，这包括机场及周边区域、军事禁区、军事管制区、核设施区域、发电厂、铁路电气化线路等。

在未获得空中交通管理机构相关许可和授权前，任何人都不得在禁飞空域内起飞无人机，更不得在禁飞空域实施拍摄、摄像、勘察、测量定位等行为。

违规在禁飞空域内巡飞无人机，将面临警告并处高额罚款的行政处罚，没收或销毁无人机；若造成人员伤亡或财产损失等事故，需承担民事责任；在管制空域起飞，依法追究刑事责任。