中国同意延长马国公民免签至2025年底

中国和马来西亚宣布相互延长免签政策，其中中国同意延长马来西亚公民免签政策至2025年底，马来西亚也将延长中国公民免签至2026年底。

据新华社报道，中国总理李强访问马来西亚之际，两国政府星期四（6月20日）发布关于深化提升全面战略伙伴关系、共建中马命运共同体的联合声明，当中提到上述免签安排。

中马领导人欢迎双方继续磋商互免签证协定，为两国公民入境对方国家提供便利。

李强星期四中午在马来西亚首都吉隆坡与马国首相安华出席中国－马来西亚工商界午餐会，并接受安华设宴款待。约200名中马两国工商界代表参加。

李强致辞时说，中马建交50年来，经贸合作一直在两国关系中发挥着十分重要的作用。随着中马关系进一步发展，两国发展战略持续对接、互补优势持续显现、产业升级持续推进，将为两国经贸合作、企业投资兴业带来更多新机遇。

他表示，中国愿同马方加快落实各项合作协议，并为双方提供更多合作增长点、互利共赢点。

李强说，希望中马企业继续深耕两国市场，用好用足《区域全面经济伙伴关系协定》，不断发掘贸易增长潜力；积极拓展绿色发展、数字经济等新兴领域合作，做好人工智能、生命科学等未来产业布局，不断优化各类创新要素配置，做创新发展的引领者；积极促进两国沟通对话、人文交流。

据马国《南洋商报》报道，安华则强调马中合作的范围广泛，包括教育的未来、技术和技职教育、人工智能和数字化进步等领域。

他重申，两国有必要互相学习和共同努力提高人民生活质量，并理解和欣赏文化和宗教差异，实现互惠互利。

安华还提到，批评者经常质疑马中之间的全面战略伙伴关系，会否对国力较低的马来西亚造成不利影响。

他强调：“我根据中国历代和马六甲王朝时代的历史先例作出了保证。我尊敬的朋友李强总理这次来访证明了这一点。我们进行长达几个小时的讨论，没有任何傲慢或最后通牒。”

据路透社报道，马来西亚投资、贸易及工业部宣布，马国和中国公司星期四签署价值132亿令吉（38亿新元）的潜在投资协议，在石油、天然气和教育等领域展开合作。

马国贸工部说，签署的协议包括马来西亚云顶石油天然气公司与印尼子公司PT Layar Nusantara和中国的惠生能源签署的谅解备忘录，将合作在印尼设计和建造一座年产120万吨的近海浮式液化天然气设施。

此外，云顶杉源公司和国投电力控股公司还将在中国舟山开发和运营一座1685兆瓦的燃气发电厂。

马国贸工部说，协议还涉及两国在银行和教育领域的合作。