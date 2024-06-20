印度据报对中国恢复客运航班的呼吁置之不理

官员说，中国正在敦促印度重启停滞至今已有四年的直航客运航班，但新德里方面予以抵制，因为边界争端继续影响着两国之间的关系。

中国和印度2020年6月在边境爆发流血冲突后，两国关系持续紧张。自冲突以来，印度加大了中国企业在当地投资的难度，禁止了数百个应用程序，并切断了客运航线，尽管两国之间的直达货运航班仍在运营。

路透社报道，直飞航班将使中印经济受益，但相关效益对中国而言更显著，因为冠病疫情后，中国的海外旅行复苏缓慢，而印度的航空业则蓬勃发展。

两名知情人士告诉路透社，在过去一年左右的时间里，中国政府和航空公司多次要求印度民航当局重新建立直飞航线，其中一人表示，中国认为这是一个“大问题”。

中国外交部上周在一份声明中向路透社说，“我们希望印方与中方相向而行，早日恢复直航”，并补充说恢复航班符合两国利益。

但一位熟悉印中双边事态发展的印度高级官员，在谈到北京渴望恢复航班时表示：“除非边境实现和平与安宁，否则两国关系的其他方面就无法往前发展。”

路透社引述印度最大航空靛蓝航空公司的首席执行官埃尔伯斯（Pieter Elbers）说，印度航空公司正在与新德里进行讨论，而中国航空公司目前也与中国政府讨论恢复直航航线。

航空业分析公司睿思誉（Cirium）的数据显示，中印直飞航班班次在2019年12月达到顶峰，靛蓝航空、印度航空、中国南方航空、中国东方航空、中国国际航空和山东航空等航空公司的定期航班总数达到539架次。

其中，中国的航空公司占了371架次航班，是印度航空公司168架次的两倍多。

但在四个月后，随着疫情升温，两国停止所有来往航班，除了少数遣返航班外。尽管印度在一年后取消了对国际航线的限制，中国也在2023年初取消了所有与疫情相关的出入境措施，两国之间的客运航班至今尚未恢复。

目前往来中印的旅客必须在香港、迪拜或者新加坡等地换乘飞机，这使得原本不到六个小时的旅程，延长至10个小时以上。