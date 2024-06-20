欧盟中国商会：对中国电动车征税是欧盟经济“内顾”转折点

欧盟中国商会批评，欧盟对中国电动车征收反补贴关税，是欧盟经济“内顾”的标志性转折点。

综合《中国日报》和观察者网报道，欧盟中国商会星期三（6月19日）在比利时布鲁塞尔主办“ 中欧企业家圆桌论坛”，会后与中国经济信息社上海总部联合发布《绿动欧洲：中国新能源汽车企业在欧发展报告》。

《报告》调研显示，欧盟对中国电动车开征的临时反补贴关税形成了严峻的市场准入壁垒，自反补贴调查宣布以来，在欧洲的中国新能源汽车企业的销量、声誉均受到负面影响，也损害了中国车企在欧洲发展的信心。

具体数据显示，各别有73%和67%的受访企业表示反补贴调查对其欧洲市场销量和品牌声誉产生负面影响；83%受访企业表示其欧洲合作伙伴表达对合作的担忧，欧洲各类经销商、租赁公司合作的积极性、配合度明显降低；82%受访企业表示对欧投资信心有所下降，72%受访企业表示其欧洲本地雇员对工作前景感到担忧。

多数受访企业认为，多种因素导致经济活动泛政治化趋势明显，开征反补贴税将显著增加企业成本，加大企业展业难度。

欧盟中国商会会长、中银（欧洲）董事长徐辰形容，欧盟对华电动汽车反补贴调查是欧盟经济政策“内顾”的标志性转折点。

他指出，当全球化悄然演变，近链化、友链化布局加速，世界经贸规则“意大利面碗”效应更加凸显，催生欧盟在冠病疫情、地缘政治冲突和大国角力合力下的保护主义行动，让包括商会会员在内的新能源领域企业首当其冲。

徐辰说，业界希望欧盟与中国企业界的努力相向而行，客观看待中国企业对欧盟和全球绿色转型所作出的贡献，切实助力中欧绿色伙伴建设。

中国经济信息社副总裁、上海总部总经理季蕾也说：“通过我们的研究可以发现，中国品牌电动车在欧洲的市场份额被选择性夸大，反补贴调查对中欧双方而言都是‘双输’局面。”

不过，《报告》调研结果显示，67%受访企业表示欧洲市场对其全球布局的重要性不变，将持续深耕欧洲市场，六成以上企业对未来五年内在欧洲建厂持开放态度，多数受访企业反馈2024年在欧洲有员工进一步招聘计划。