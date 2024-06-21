广东梅州两地强降雨致九人死亡六人失联

广东梅州两地因强降雨灾害，造成九人死亡六人失联。

据中国央视新闻报道，受降雨云团影响，广东省梅州市蕉岭县上星期天（6月16日）早上8时至星期一（17日）早上7时，出现大暴雨、局部特大暴雨，全县平均雨量188.4毫米，最大雨量出现在广福镇为341.4毫米，石窟河、松源河发生有实测资料以来的最大洪水，造成蕉城、新铺、长潭、三圳、文福、广福、南磜等七个乡镇严重受灾。

截至星期四（20日）16时，蕉岭县受灾人员6万4947人，因灾造成五人死亡、两人失联，预计直接经济损失约36.5亿元（人民币，下同，约6.8亿新元）。

此外，梅州市梅县区三防办消息，入汛以来，广东梅州梅县区降雨量较常年同期偏多76%，上星期天受区域性短时强降雨和上游地区特大暴雨和泄洪影响，石窟河出现超百年一遇洪水、松源河出现超历史记录以来的最大洪水，引发泥石流等自然灾害，造成松源、桃尧、白渡、松口、丙村、雁洋、隆文等七个乡镇严重受灾。

据初步统计，梅县区受灾人员3万2083人，房屋倒塌损毁5871间，农作物受灾面积1586.32公顷，公路损毁83.28千米，桥梁损毁40座，堤防受损28.6千米，通信线路受损77.5千米，电力线路受损189.7千米，预计直接经济损失约10.63亿元。截至星期四下午4时，因灾造成四人死亡、四人失联。