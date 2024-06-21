中国批日本对南中国海局势言论颠倒黑白

日本对南中国海局势的言论引起北京强烈不满。中国批评日本再次在南中国海问题上发表搬弄是非、颠倒黑白的错误言论，不顾事实真相对中国进行无理指责。

中国驻日本使馆发言人星期四（6月21日）在微信公众号以答记者问的方式回应说，近期围绕仁爱礁（菲称阿云津礁）的有关事态是非曲直是清楚的。菲律宾不顾中方劝阻一再谋求向“坐滩”军舰非法运补，企图长期侵占仁爱礁。中国海警执法合理合法，专业克制。中方将继续依法应对菲方侵权挑衅行径，坚决维护自身主权权益。

发言人表示坚决反对日方借南中国海仲裁案非法、无效裁决向中方施压。发言人说，南中国海仲裁庭违背“国家同意”原则，越权审理、枉法裁判，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法。中国不接受、不承认该裁决，也不接受任何基于该裁决的主张和行动。

发言人也强调：“日本不是南（中国）海问题当事方，无权介入中菲间涉海问题，日方同美菲合作不得损害中方领土主权和海洋权益，不能以此为菲方非法主张站台背书。”

日本外务省星期二（18日）在官网发声明称，南中国海问题直接关系到区域和平与稳定，也是国际社会的正当关切，因此日本反对任何单方面以武力改变现状的行为以及加剧南中国海紧张局势的行为。声明提到今年4月日菲美三国领导人发表“联合愿景声明”，日本政府对非法海洋主权伸张感到担忧，并坚决反对在南中国海危险且胁迫性地使用海岸警卫队和海上民兵船。

日本外务省“高度赞赏”菲律宾政府一贯遵守国际仲裁法庭针对菲中之间南中国海争端的裁决，并表现出“对和平解决南中国海争端的承诺”。

声明说，根据《联合国海洋法公约》的规定，仲裁裁决为终局裁决，对争端各方具有法律约束力，日本强烈希望各方遵守裁决，以和平解决南中国海争端。