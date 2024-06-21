大陆南方暴雨成灾 台陆委会海基会表达慰问

中国大陆南方暴雨成灾，台湾的大陆委员会和海峡交流基金会发文向受灾大陆民众表达慰问。

台陆委会星期四（6月20日）在官网发布新闻稿说，中国大陆南方多地暴雨成灾，广东梅州灾情尤为惨重，灾民人数众多。陆委会在此向中国大陆各地伤亡及受灾民众表达慰问关怀之意，并期盼受灾地区早日脱离洪害，恢复正常生活。

陆委会强调，据目前初步掌握讯息，在地台商及台民众尚无灾情传出。政府将持续密切注意当地最新灾情讯息与实际情况，及时提供台民众参考，并请在当地台民众小心留意自身安全。

台海基会当天也在官网发布新闻稿，对大陆南方受灾民众表达关怀。

海基会说，有关近日中国大陆南方多地暴雨成灾，造成严重灾损及人员伤亡，海基会董事长郑文灿向当地受灾民众表达慰问与关怀之意，并期盼受灾地区能早日恢复正常生活，顺利重建家园。

海基会也说，广东地区台商人数众多，据了解目前尚无伤亡与灾损情形传出，海基会将持续关注相关讯息。

受持续强降雨及上游水库泄洪的影响，中国广西桂林漓江遭遇1998年以来最大洪水，桂林城区出现洪水倒灌现象，全市大面积积水，多个景区被迫关闭，部分火车站暂停客运业务。

广东省梅州市蕉岭县和梅县区因强降雨灾害，造成九人死亡六人失联。