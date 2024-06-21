打老师复旦男生被录取？北大：还在思想品德考核期

近日复旦大学毕业典礼上，一男生打老师事件引发关注。有网友称该男生已被北京大学录取。北大校方回应表示当事男生还处于思想品德考核期，并未被录取。

据新京报星期四（6月20日）报道，记者从北大党委宣传部了解到，该校已关注到相关情况，当事学生此前曾通过“申请考核制”方式报考北大医学部硕士研究生，目前还处于思想品德考核期，并未被录取。

北大表示，将严格按照招生简章及各级招生录取规定，以立德树人为本，坚持全面衡量、择优录取原则进行研究生招生，对思想品德考核不合格、存在违法不当言行的考生将不予录取。

在星期三（19日）举行的复旦大学法学院毕业典礼上，有学生挥拳打老师。复旦大学方面证实了此事，并称警方已经介入。

网上流传视视频显示，在学位授予仪式上，一名穿着毕业袍的男生径直走向站在右二位置的老师，并向其头部挥拳后迅速离开。该老师的眼镜和导师帽被打落，站在右一位置的老师疑似受惊吓后闪到一边。随后众人经简单整理后，继续学位授予仪式。

事件引起中国许多网民讨论，有网民说这名男生是透过港澳台管道入学的台湾学生，曾在网上发布过许多针对复旦大学的激进言论。

复旦法学院一名老师星期四向台媒中央社证实，这名学生是台湾人。