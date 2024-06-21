中国常驻联合国代表：网络空间决不能成为新战场

中国常驻联合国代表傅聪星期四（6月20日）强调，网络空间和现实世界深度融合，决不能成为新的战场。他说，个别国家将网络空间定为“军事行动疆域”，只会削弱各国间互信，推高网络摩擦和冲突风险，威胁国际和平与安全。

根据中国常驻联合国代表团官网发布的新闻稿，傅聪当天在联合国安理会举行的网络安全问题高级别公开辩论会上说， 人们正身处一个前所未有的数字时代，信息技术革命日新月异，数字和网络经济蓬勃发展，国际社会加速融合为一个利益交融、休戚与共的命运共同体。与此同时，网络空间风险与挑战日趋严峻，网络攻击、网络窃密、网络犯罪、虚假信息有增无减，网络恐怖主义成为全球公害，网络军事化、阵营化、意识形态化愈演愈烈，国家和地区间的数字鸿沟不断扩大。

傅聪说，各国在网络空间既享有共同机遇、拥有共同利益，也面临共同挑战、承担共同责任。国际社会应深化交流，增进互信，携手合作，共同推进网络空间治理和国际规则制定。

傅聪强调，网络空间和现实世界深度融合，是人类社会发展的重要依托，决不能成为新的战场。个别国家将网络空间定为“军事行动疆域”，发展进攻性网络军事力量，构建网络军事同盟，推动制定网络空间交战规则，只会削弱各国间互信，推高网络摩擦和冲突风险，威胁国际和平与安全。各方应摒弃零和博弈和冷战思维，树立共同、综合、合作、可持续的安全观，坚定维护网络空间和平属性，切实防止网络军事化和网络军备竞赛，通过对话合作解决网络安全威胁，致力于通过共同安全实现自身安全。

傅聪说，发达国家应帮助发展中国家提高数字化、网络化、智能化水平，以及风险防范与应急能力，确保公平获取网络基础设施、技术、算力等关键资源，以缩小数字鸿沟，落实2030年可持续发展目标。各方应将长期以来的国际共识转化为有法律约束力的网络空间行为准则。应警惕少数国家将自身价值作为“普世价值”强加于人，甚至干涉别国内政、扰乱别国发展和稳定。必须坚决反对利用网络传播极端主义、恐怖主义、虚假信息、仇恨言论。

傅聪表示，中国是互联网发展的见证者和受益者，如今已拥有近11亿网民，建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施，形成完善的网络治理政策体系。中方愿同国际社会一道，建设更加和平、安全、开放、合作、有序的网络空间，携手构建网络空间命运共同体。