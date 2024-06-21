萧美琴：大陆违背台湾人民意愿 北京才是挑衅一方

对于中国大陆认为台湾总统赖清德就职演说略显挑衅，台湾副总统萧美琴回应说，北京才是挑衅的一方，指大陆违背台湾人民意愿，提出不合理的对话前提与条件，也不放弃对台使用武力。

综合《自由时报》等台媒报道，萧美琴星期四（6月20日）应邀在英国智库查塔姆研究所（Chatham House）年度会议发表视讯演说，并与现场观众及媒体问答交流时发表上述看法。

萧美琴称，台湾致力维护得来不易的自由与民主的生活方式，却面临着重大的安全威胁及一系列灰色地带混合行动的挑战，只要大陆不放弃对台使用武力、不停止胁迫，台湾只能加强防御，以保护台湾珍视的自由。

萧美琴说，台湾总统赖清德在就职典礼上，强调民主、和平及繁荣是台湾与世界的连结，并重申赖清德提出“和平四大支柱行动方案”，这四大支柱包括强化吓阻和防卫能力；强化经济韧性，经济安全是国安一环；深化国际伙伴关系；展现稳定而有原则的两岸关系领导能力。

就职满月的赖清德星期三（6月19日）说，靠军事实力才能达致真和平，台湾人民不会屈服于中国大陆的胁迫。

赖清德在5月20日的就职演说中，除了强调互不隶属论、呼吁“中国正视中华民国存在的事实”，也表示“无论是中华民国、中华民国台湾，或是台湾，皆是我们自己或国际友人称呼我们国家的名称”，被认为否定两岸同属一中，引起北京强烈反应。