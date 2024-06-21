中国吁达赖喇嘛彻底改正其政治主张

中国外交部回应记者提问时，呼吁达赖喇嘛彻底改正其政治主张，以恢复与中国中央政府的商谈。

针对外媒询问西藏流亡政府称，将使用美国近日通过的“促进解决藏中争议法案”对中国施加谈判压力，并促使其他国家对中国施压，中国外交部发言人林剑星期四（6月20日）在例行记者会上回应说，西藏流亡政府是一个彻头彻尾的分裂主义政治集团，是完全违反中国宪法和法律的非法组织，世界上没有任何国家予以承认。

林剑指出，关于中国中央政府同十四世达赖方面的接触商谈，中方政策一贯、明确。关键是十四世达赖必须对自己的政治主张进行根本反思和彻底改正。

对于美国国会代表团访问达兰萨拉并与达赖喇嘛会谈，质疑中国对西藏的主张，呼吁中国与达赖喇嘛商谈，林剑说，中国政府在涉藏问题上的立场是一贯的、明确的。西藏事务是中国内政，不容任何外部势力干涉。

林剑表示，中方敦促美方充分认清涉藏问题的重要性和敏感性，切实尊重中方核心利益，恪守在涉藏问题上的承诺，不同达赖集团进行任何形式的接触，停止向外界发出错误信息。

达赖喇嘛在1959年拉萨事件后流亡印度，之后在当地组建未获中国中央政府承认的西藏流亡政府。达赖及其代表与中国的正式对谈自2010年起中断，达赖在2011年卸下西藏流亡政府领导职务。

由美国众议院外交委员会主席麦克·麦考尔率领的跨党派国会议员代表团星期三（19日）在印度达兰萨拉与西藏精神领袖达赖喇嘛会晤，并表示不会允许中国影响达赖喇嘛继任者的选择。

在这次访问前，美国众议院6月12日压倒性表决通过“促进解决藏中争议法案”。美国参议院已在5月底先通过上述法案，目前等待美国总统拜登签署生效。