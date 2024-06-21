台外交部谴责陆马联合声明指“台湾是中国不可分割一部分”

台湾外交部发文，谴责中国大陆与马来西亚发表的联合声明指“台湾是中国不可分割的一部分”。

台外交部星期四（6月20日）在官网发新闻稿，回应大陆与马来西亚同日发表的联合声明。

台外交部说，大陆与马来西亚在联合声明中，谬称“台湾是中国不可分割的一部分，为中国实现国家统一，马来西亚不支持台独”等贬抑台湾主权论述。对此昧于国际现状的不实言论，外交部予以严正谴责与驳斥。

台外交部强调，“中华民国”是主权独立的国家，和中华人民共和国互不隶属。“中华民国”向来积极捍卫民主体制及尊重人权法治，不会因为中国大陆威逼而退让，更不会因为中国大陆宣称台湾是其一部分，就改变台湾作为主权国家的事实。

台外交部呼吁马来西亚政府勿扈从中国大陆贬抑台湾主权地位，应以务实与开放的态度，在台马双方既有的良好合作基础上，扩大台马经贸互惠交流，对区域和平及稳定做出贡献。

大陆总理李强应马来西亚首相安华邀请访马，在结束访问行程前两国政府发表联合声明，当中提到马来西亚重申两国领导人1974年5月31日签署的联合公报原则，坚定奉行一个中国政策，承认“台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分”，支持中国实现国家统一，不支持任何“台独”主张。