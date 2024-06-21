横琴粤澳深度合作区全面取消商品房限购

横琴粤澳深度合作区发布通知，宣布全面取消商品房限购等措施。

综合《南方日报》和香港中通社报道，横琴粤澳深度合作区执行委员会星期四（6月20日）印发《关于促进横琴粤澳深度合作区房地产市场平稳健康发展的若干措施》的通知，提出全面取消商品住房限购等多条措施，促进合作区房地产市场持续平稳健康发展。

根据相关措施，合作区将优化商品住房价格备案管理，调整商品住房价格备案时间间隔由三个月缩短为一个月。同时全面取消商品住房限购，在合作区范围内购房商品住房（含新建商品住房和二手住房），不再审核购房人资格。

其他措施包括取消商品住房限售年限，取消合作区商品住房（含新建商品住房和二手住房）转让限制年限规定（有限制产权转让的除外），支持居民刚性和改善性购房需求。

此外，关于住房公积金贷款额度事宜，将参照珠海市《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的若干措施》执行，提高住房公积金贷款额度，将单缴职工贷款最高限额调整为60万元（人民币，下同，约11万1846新元），双缴职工贷款最高限额调整为100万元。

横琴粤澳深度合作区位于广东省珠海市南部，与澳门一水一桥之隔。2021年9月5日，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，规定横琴合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里，打造促进澳门经济适度多元发展的新平台。