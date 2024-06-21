中国国航计划购置100架国产C919飞机

中国国航星期四（6月20日）晚发布公告，公司与中国商飞签订协议，计划购置100架中国国产C919飞机（增程型），总价约108亿美元（约146亿新元）。

根据证券时报网报道，据悉，每架飞机的基本价格包括机身、附加部件及引擎的价格。中国国航公告显示，经买卖双方公平谈判，商飞公司给予国航公司购买飞机较大价格优惠，故本次交易的实际对价低于前述飞机基本价格。

公告称，国航公司将以自有资金、商业银行贷款及其他融资方式为本次交易提供资金。预计本次交易不会对公司的现金流状况或业务运营构成任何重大影响。

中国国航今年4月26日曾公告，上述100架飞机计划于2024年至2031年分批交付。

据中国国航发布的2024年一季报，公司截至报告期末的货币资金余额为224.67亿元（人民币，约41亿新元）。中国国航认为，本次交易符合公司发展规划及市场需求，有利于集团优化机队结构及长期运力补充。

C919是中国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的大型客机。据统计，中国三大航司（东航、国航和南航）均同中国商飞签订了C919飞机购买协议。

今年5月27日，在C919商业运营迈入一周年之际，东航正式接收新增订100架C919的首架机。该架飞机编号为B-919G，东航C919机队规模增至6架。