中国地质调查局原局长钟自然被开除党籍

中国地质调查局原党组书记、局长钟自然是今年被查的“首虎”，经查，钟自然因严重违法违纪且涉嫌受贿、故意泄露国家秘密犯罪，现被开除中共党籍。

据中共中央纪委国家监委网站星期五（6月21日）消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对钟自然严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

经查，钟自然丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，对抗组织审查，不信马列信鬼神，搞迷信活动；无视中央八项规定精神，违规收受礼品礼金，接受可能影响公正执行公务的宴请；违背组织原则，不如实报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，在干部选拔、职工录用工作中为他人谋取利益并收受财物；廉洁底线失守，搞权色、钱色交易；道德败坏；公器私用，将地质调查、矿产开发等权力作为敛财纳贿的工具，搞权钱交易，利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽、矿权审批等方面谋利，并非法收受巨额财物；违反国家保密规定，故意泄露国家秘密。

钟自然严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿、故意泄露国家秘密犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予钟自然开除党籍处分；按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

公开资料显示，55岁的钟自然是安徽桐城人。他曾在原地质矿产部和原国土资源部工作多年，担任过原国土资源部地质勘查司司长，中国地质调查局副局长、党组副书记，原国土资源部总工程师等职，2014年任原国土资源部党组成员，中国地质调查局局长、党组书记。

2018年自然资源部成立后，钟自然任自然资源部党组成员，中国地质调查局局长、党组书记。钟自然在2022年9月卸任中国地质科学院院长，次月被免去中国地质调查局局长职务。