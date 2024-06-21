蓝白联手否决行政院立院改革法案复议案

台湾两个在野党国民党（蓝）和民众党（白）联手否决行政院提出的立法院改革法案复议案。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾立法院星期五（6月21日）对行政院提出的立院改革法案复议案进行表决，蓝白两党联手，以62票对执政民进党的51票，让复议案无法通过。

在蓝白阵营主导下，立院通过立法院职权行使法修正案及刑法增订藐视国会罪，行政院认为窒碍难行，经总统赖清德核可提出复议，立院星期三（19日）和星期四（20日）邀请行政院长卓荣泰报告并备询，星期五为上述两项复议案进行记名投票表决。

立院113名立委领取选票，最终国民党和民众党联手，以席次优势阻止复议案获得通过。

民进党立院党团总召柯建铭在表决后的记者会上说，党团用“不信公理唤不回、不容正义尽成灰”形容当天的复议案表决结果，并表明将尽快提出释宪，并指蓝白两党站在民意和宪法的对立面。

国民党主席朱立伦说，这是民众最期待的，让阳光照进立法院，让所有的正义、所有的弊案能够非常清楚。“大家今天用快乐的心情共同迎接台湾第三波民主，希望民进党当局能够真正体察民意”。

民众党立院党团总召黄国昌则说，这是台湾民主历史上的重要时刻，呼吁行政院长卓荣泰应依照宪法增修条文规定，公开表示接受立院决定。