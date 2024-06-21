民调：逾六成港民满意李家超施政表现

香港紫荆研究院的最新调查结果显示，有逾六成的香港市民满意特首李家超的施政表现。

综合网媒“香港01”和香港中通社报道，香港特区政府成功争取多项中央政府挺港惠港政策，推动中国大陆和香港资本市场互联互通，强化香港国际金融中心的角色，扩大开放大陆赴港澳自由行城市；同时也因应民意，宣布楼市全面“撤辣”，暂缓实施垃圾征费。

香港紫荆研究院星期四（6月20日）发布的最新一份民意调查结果显示，有63.1%受访市民满意特首李家超的施政表现，对港府整体工作表现感到满意的市民有62.5%。

港府今年展开《基本法》第23条立法工作，《维护国家安全条例》在立法会全票通过。上述民调结果显示，66.8%市民满意港府在维护国家安全方面的工作表现。

对于港府在不同政策范畴的表现，受访市民最认同其房屋政策。李家超上任以来提出多管齐下解决房屋问题，包括首次提出兴建简约公屋，以填补短期公营房屋供应不足的缺口等，市民对相关政策的满意比率达60.5%。

紫荆研究院在今年6月6日至16日期间，以音频电话随机抽样，访问了685名18岁或以上香港市民，了解他们对新一届港府上任两年以来整体表现的评价，数据按统计处公布的2023年性别与年龄人口分布加权处理。