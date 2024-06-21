台立院改革复议案未通过 朱立伦：迎接台湾第三波民主

台湾在野的国民党和民众党联手否决行政院提出的立法院改革法案复议案后，国民党主席朱立伦说，这是民众最期待的，并呼吁大家用快乐的心情共同迎接台湾第三波民主，同时希望民进党能够真正体察民意。

综合台湾《联合报》《中国时报》和三立新闻网报道，台湾立法院星期五（6月21日）对行政院提出的立院改革法案复议案进行表决，蓝白两党联手，以62票对执政民进党的51票，致复议案无法通过。台湾行政院发言人陈世凯说，政院对此感到沉痛与遗憾，未来会在法律生效后采取宪政救济手段，声请释宪。

朱立伦星期五中午在国民党中央和国民党立法院党团举办的“蓝鹰翱翔、弊案现形”活动上说，复议案没有通过是民众最期待的，并感谢国民党与民众党共同推动改革，否决违反民意的复议案，清查过去的不公不义。他说，大家今天就用快乐的心情迎接第三波民主。

朱立伦说，希望民进党真正体察民意，回到民主改革决心，不要忘了初衷。这30年里，前总统陈水扁、驻日代表谢长廷、前总统蔡英文、现任总统赖清德、外交部长林佳龙，以及所有民进党连任立委们都推动过立法院改革。国民党和民众党现在共同推动立法院改革，希望民进党不要为了权利忘了初衷。

对于民进党团将申请释宪，朱立伦说，民进党如果持续反改革，持续跟民意对抗，国民党就会到各地让大家知道国民党改革的决心。他也呼吁国民党立委继续为正义发声，坚持做对的事情，不要怕绿媒恶意中伤。