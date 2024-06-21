港区人大代表拟9月考察河南推动文旅融合

香港媒体报道，港区全国人大代表计划今年9月到河南考察一个星期左右，拟推动文旅融合。

据《星岛日报》星期五（6月21日）报道，在港府大力推进爱国主义教育、弘扬中华文化之际，香港历史博物馆正在举办“天地之中—河南夏商周三代文明展”专题展览，精选河南博物院及省内10多间文博机构的珍藏，展出逾150件文物，如青铜器、玉器、卜骨等，并介绍河南省内重要城址遗迹，以及三代的政治、社会面貌。

河南位处中原腹地，从史前时期，历经夏商周、汉唐以至北宋，是历史上重要的政治、经济中心，也留下丰富的历史文化遗产，其中河南省登封市的“天地之中”历史建筑群，早已被列为世界遗产。

报道称，香港去年的《施政报告》提出设立弘扬中华文化办公室后，此次展览是由历史博物馆和弘扬办协作下，首个“中国通史系列”项目。

香港建制派政党民建联副主席周浩鼎说，此次文物展专场有助民建联和不同国家领事代表及商会代表，促进联通世界的交流，特别是认识中国文化方面，并认为这对建立长远关系绝对有帮助。

对于民建联暑假会访问法国的传闻，周浩鼎说，任何促进中法之间民间交流的活动都会考虑，目前正筹备中法历史文化展，希望在今年中法两国建交60周年的重要日子上，让香港市民认识更多中国和法国的文化及渊源。

报道称，港区全国人大代表计划今年9月到河南考察一个星期左右，目前具体日子和行程有待确定。

有港区人大代表说，推动文旅融合、了解交通枢纽、人口政策，以及郑州富士康工厂情况，都是不同代表有兴趣的项目。他认为，香港要弘扬中华文化，到拥有丰富文化遗产的河南是好选择，希望香港能从中取经，构思如何推动文化旅游及爱国主义教育。