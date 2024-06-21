中国据悉与发卡机构磋商 降低外卡受理成本

中国支付清算协会据悉正与威士（Visa）和万事达卡（Mastercard）等全球发卡机构磋商，以降低外卡受理成本，改善外籍赴华人士在境内的支付体验。

彭博社星期五（6月21日）引述知情人士报道，中国支付清算协会建议将手续费率从2%至3%降至1.5%。报道说，磋商正在进行，降费的细节可能有变。

另据中国界面新闻星期四（20日）引述知情人士报道称，近期国际卡组织或将中国境内外卡2%至3%的手续费费率，降至1.5%左右。

知情人士透露，虽然具体的落地时间最终还未确定，但根据初步意向来看，各个卡组织比较支持，最终落地时间还需要各卡组织的总部最后审核。此外，在中国境内市场，外卡的费率降多少，各家外卡组织或将存在差异、不同行业的降费标准也不尽相同。

知情人士表示，此次降费举措总体看来可行性较高，这是由于除了央行等多个部门积极推动落地支付便利化举措政策推动之外，外卡组织也有意通过“价格换市场”，虽然降低了利润率，但可以促进中国商户受理外卡的积极性，扩大业务规模。

中国支付清算协会星期二（6月18日）在微信公众号发布关于做好境外银行卡刷卡手续费降费工作切实降低外卡受理成本的倡议。其中提到国际卡组织要立足便利外籍赴华人员消费支付，会同成员单位做好外卡收单服务费率优惠实施工作，降低外卡受理成本，提升商户受理外卡的积极性；加强对商户的解释沟通，维护商户切身利益，持续推动支付受理环境优化改善。

倡议也说，收单机构要坚持“支付为民”理念，自国际卡组织外卡费率优惠事项发布实施之日起，将费率优惠全部让渡至商户，切实降低外卡受理成本。收单机构及其外包服务机构不得采取明降暗升、转嫁成本等方式截留外卡手续费优惠，甚至变相提高费率。

据新京报贝壳财经星期三（19日）报道，外卡刷卡服务费率相对较高。有机构反馈，外卡3%的通道费率与中国国内0.38%至0.6%的支付费率存在较大差异。部分商户也因此拒绝消费者使用外卡消费。这让习惯了刷卡消费的外籍人士在赴华后感到支付的不便利。

有业内人士表示，此次倡议有助于提升外籍赴华人员支付服务水平持续完善支付产品和服务，加强服务场景和支付受理环境建设，进一步提升外籍赴华人员支付便利性。