桂林内涝与泄洪有关？官方：上游水库已满 只能被动泄水

中国广西桂林城区近日出现严重内涝，多地被淹，不少居民认为，这主要是由上游水库泄洪引起，并对水库的调控提出质疑。中国官方解释，此次桂林内涝主要原因是上游的水库水位已经满了，上游来多少水只能被动地泄多少水。

中国广西桂林漓江星期三（6月19日）遭遇1998年以来最大洪水，桂林城区出现洪水倒灌现象，全市大面积积水，多个景区被迫关闭，部分火车站暂停客运业务。

澎湃新闻星期四（6月20日）走访发现，不少当地居民认为，此次桂林城区被淹，主要是因为上游水库泄洪引起，让大家措手不及。有居民对水库的调控提出了质疑；也有居民认为，水库的水满了，泄洪也是无奈之举。

对此，广西壮族自治区防汛抗旱指挥部办公室副主任、应急管理厅副厅长周运逵接受央视采访时说，此次桂林城区出现严重内涝，主要有三个原因。

周运逵说，首先，桂林漓江6月16日刚刚发生了一次超级洪水，洪水还没有完全消退，漓江的水位还是相对比较高。其次，上游多地也发生了超过250毫米的特大暴雨，形成了大量的径流。第三，上游调节洪水的四座水库在上一轮降雨过程中蓄水已经满了，发挥不了拦蓄洪水的作用，因此上游的水一来，就迅速倒灌进入城内，形成比较严重的洪水。

对于桂林内涝是否与水库泄洪有关，周运逵说，已向水利部门了解，其主要原因是由于上游的水库水位已经满了，上游来多少水只能被动地泄多少水。

针对预警环节是否到位的问题，周运逵说，在这方面还是有一些改进的空间，特别是预警发布的时效、方式上要做进一步改进。比如对一些老弱病残的人，怎么帮扶，怎么让他们知道，还有怎么把短信的预警更加精准，更加及时，这些也正在研究采取措施。

随着雨带北移，广西桂林本轮强降水已趋于结束。星期四晚上8时，漓江水位已降至警戒水位以下，洪水的威胁和险情已经解除。当晚，桂林市将防汛一级响应调整为三级应急响应。